Son dakika haberleri | Son 24 saatte korona virüsten 108 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Son 24 saatte korona virüsten 108 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Son 24 saatte korona virüsten 108 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 108 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 22 bin 699 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 108 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 22 bin 699 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 6 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 22 bin 699 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 108 oldu. Son 1 günde toplam 239 bin 637 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 835 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 67,30 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 46,52 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 76 milyon 193 bin 403'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 41,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'nın ardından Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşılar en güçlü silahımız. Ancak en az iki dozunu tamamlamak koşulu ile. Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Cenik - Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Türkiye'de 22 bin 699 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 239 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 239 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.
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