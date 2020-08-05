Son dakika haberleri... Son 24 saatte Çin'de 27, Güney Kore'de 33 yeni Kovid-19 vakası görüldü
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Son dakika haberleri... Son 24 saatte Çin'de 27, Güney Kore'de 33 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 27, Güney Kore'de 33 yeni vakaya rastlandı.

Son dakika haberleri... Son 24 saatte Çin'de 27, Güney Kore'de 33 yeni Kovid-19 vakası görüldü
05.08.2020 09:19 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:37

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 27, Güney Kore'de 33 yeni vakaya rastlandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 5'i yurt dışı kaynaklı 27 Kovid-19 vakası tespit edilirken, yurt içi kaynaklı yeni vakaların tamamı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde saptandı.

Toplam vaka sayısının 84 bin 491'e çıktığı Çin'de, salgın süresince 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar salgına yakalanan 79 bin 47 kişinin iyileştiği ülkede 36'sının durumu ciddi olmak üzere 810 hasta halen tedavi görüyor.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, yurt içi kaynaklı ilk vakaya 16 Temmuz'da rastlanmıştı. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlar sınırlandırılmıştı.

Güney Kore'de 33 yeni vaka

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 18'i yurt dışı kaynaklı 33 Kovid-19 vakası tespit edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısının 14 bin 456'ya yükseldiği Güney Kore'de virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 302'ye çıktı. Ayrıca ülkede şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 13 bin 406 kişi iyileşti.

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Kaynak: AA

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