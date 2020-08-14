Son dakika haberleri: Somaspor futbolcusu, kazada ağır yaralandı Son dakika haberlerine göre İZMİR'in Urla ilçesinde, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan'ın kullandığı otomobil elektrikli motosiklete çarptı.

İZMİR'in Urla ilçesinde, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan'ın kullandığı otomobil elektrikli motosiklete çarptı. Motosikletteki TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Somaspor'un profesyonel futbolcusu Melih Vardar ağır yaralandı. Melih Vardar, kendisiyle aynı araçta kazaya karışan kardeşi Semih Vardar ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında eski Çeşme eski yolunda meydana geldi. Çeşme'den İzmir yönüne giden Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Somaspor'un profesyonel futbolcusu Melih Vardar ve Semih Vardar kardeşlerin bulunduğu aynı yönde giden elektrikli motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan elektrikli motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklendi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Melih Vardar ile kardeşini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Başkan Aydınhan, gözaltına alınırken, Vardar'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA