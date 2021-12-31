Son dakika haberleri | Somali ordusu askerlerden siyasi krize müdahil olmamalarını istedi - Haberler
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Son dakika haberleri | Somali ordusu askerlerden siyasi krize müdahil olmamalarını istedi

Son dakika haberleri | Somali ordusu askerlerden siyasi krize müdahil olmamalarını istedi
AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Somali ordusu, askerlerine, seçimlerin ertelenmesi sonrası Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Başbakan Hüseyin Roble arasında başlayan güç mücadelesine müdahil olmamaları uyarısını yaptı.

Somali ordusu, askerlerine, seçimlerin ertelenmesi sonrası Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Başbakan Hüseyin Roble arasında başlayan güç mücadelesine müdahil olmamaları uyarısını yaptı.

Somali Genelkurmay Başkanı Odawa Yusuf Rageh yaptığı konuşmada, ordunun mevcut siyasi krizden uzak durması gerektiğini söyledi.

Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı, ordunun siyasallaşmasının meydana getireceği risklere işaret ederek, ajansın ülke güvenliğinin sağlanması için çalışmayı sürdüreceği ifade edildi.

Somali Emniyet Müdürü Abdi Hassan Muhammed ise polisin seçim ve ülke güvenliğine odaklanacağını, siyasi çekişmeden uzak duracağını belirtti.

Somali'de cumhurbaşkanı seçiminin 8 Şubat'ta yapılamaması nedeniyle Başbakan Roble ile Cumhurbaşkanı Fermacu arasında siyasi kriz yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla 27 Aralık'ta açığa almıştı.

Fermacu, Roble'yi ülkeyi yönetememekle suçlarken, Roble ise Fermacu'yu seçimleri kasıtlı olarak ertelemekle itham ediyor.

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AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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