Son dakika haberleri | Somali ordusu, 4 köyü terör örgütü Eş-Şebab'dan geri aldı
Son dakika haberi... Somali ordusu, ülkenin güneybatısında terör örgütü Eş-Şebab'ın elindeki 4 köyde kontrolü sağladı.
Somali ordusu, ülkenin güneybatısında terör örgütü Eş-Şebab'ın elindeki 4 köyde kontrolü sağladı.
Askeri yetkili Abdi Ahmed Adan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordunun, Bakool bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.
Adan, "Ordumuz, Hudur kasabası yakınlarındaki Gomor, Aboore, Banjina ve Doonful köylerini teröristlerden geri aldı." dedi.
Teröristlerin az bir direnişle köylerden dışarı çıkarıldığını aktaran Adan, operasyonlarda can kaybının olmadığını ifade etti.
Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri