Son dakika haberleri... Somali'deki diplomatik misyonlardan Cumhurbaşkanı Fermacu ve Başbakan Roble'ye itidal çağrısı - Haberler
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Son dakika haberleri... Somali'deki diplomatik misyonlardan Cumhurbaşkanı Fermacu ve Başbakan Roble'ye itidal çağrısı

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Somali'deki diplomatik misyonlardan Cumhurbaşkanı Fermacu ve Başbakan Roble'ye itidal çağrısı

Son dakika haberler: Somali'de faaliyet gösteren diplomatik misyonlar, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile Başbakan Muhammed Hüseyin Roble arasında devam eden siyasi krize karşı itidal çağrısı yaptı.

Somali'de faaliyet gösteren diplomatik misyonlar, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile Başbakan Muhammed Hüseyin Roble arasında devam eden siyasi krize karşı itidal çağrısı yaptı.

Somali'de faaliyet gösteren Türkiye, Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM), Avrupa Birliği (AB), Arap Birliği, Etiyopya, Mısır, Kanada, Fransa, Belçika, Almanya, Katar gibi ülke ve kuruluşların diplomatik misyonları ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Fermacu ile Başbakan Roble arasında devam eden krize karşı itidal çağrısı yapıldı.

Krizin ülkeyi istikrarsızlığa sürükleyebileceği ve seçim sürecini baltalayabileceği uyarısı yapılan açıklamada sorunun biran önce çözülmesi istendi.

Açıklamada liderlerin, ülke güvenliğini tehlikeye sokacak karar ve adımlardan uzak durması istenerek Somali halkının etkili ve kapsayıcı yönetimi hak ettiği vurgulandı.

Yetki kavgası haftalardır sürüyor

Ülkede sene başında yapılması planlanan seçimlerin defalarca ertelenmesi sonrası muhalifler Fermacu'yu Cumhurbaşkanı olarak tanımadıklarını duyurmuş, Fermacu, tansiyonu düşürmek için seçim sürecini yönetme yetkisini Başbakan'a vermişti.

Fermacu ve Roble arasında haftalardır devam eden yetki tartışması ülkede tansiyonu yeniden yükseltirken, iki yönetici de birbirini anayasaya aykırı davranmakla suçluyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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