Son dakika haberleri: Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 25 örgüt üyesi öldürüldü
Son dakika haber: Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 25 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 25 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Somali Enformasyon Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, ülkenin orta bölgesindeki Galmudug eyaletinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiği aktarıldı.
Operasyonda 25 örgüt üyesinin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, eyalet güvenlik güçlerinden 5 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, Somali'nin Galmudug eyaletinde güvenlik güçlerinin Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarında son 2 ayda bazı stratejik yerlerin de ele geçirildiği aktarıldı.
Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak