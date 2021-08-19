Son dakika haberleri: Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 25 örgüt üyesi öldürüldü
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Son dakika haberleri: Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 25 örgüt üyesi öldürüldü

Son dakika haberleri: Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 25 örgüt üyesi öldürüldü
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 25 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 25 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali Enformasyon Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, ülkenin orta bölgesindeki Galmudug eyaletinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiği aktarıldı.

Operasyonda 25 örgüt üyesinin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, eyalet güvenlik güçlerinden 5 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Somali'nin Galmudug eyaletinde güvenlik güçlerinin Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarında son 2 ayda bazı stratejik yerlerin de ele geçirildiği aktarıldı.

Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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Son dakika haberleri: Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 25 örgüt üyesi öldürüldü - Haberler
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