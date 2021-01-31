Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otele bombalı saldırı düzenlendi
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BBC

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otele bombalı saldırı düzenlendi

31.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 31.01.2021 19:06
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otele bombalı saldırı düzenlendi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da havalimanı yakınlarındaki askeri yetkililerin kaldığı bir otelde silah seslerinin ardından büyük bir patlama meydana geldi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da havalimanı yakınlarındaki askeri yetkililerin kaldığı bir otelde silah seslerinin ardından büyük bir patlama meydana geldi.

Ülkenin uluslararası havalimanı yakınlarındaki bir otelin önünden geçen bir araçta patlama meydana geldiğini belirten görgü tanıkları, aynı zamanda otele giriş yapan silahlı militanların olduğunu söyledi.

Görgü tanıklarının ifadeleri henüz teyit edilmedi. Ancak yerel basında da otele silahlı kişilerin baskın düzenlediğine dair haberler çıktı.

Somali polisi ölü ve yaralıların olduğunu söyledi ancak sayıların belirsiz olduğunu belirtti.

Polis Sözcüsü Sadık Ali, "Hotel Afrik'ten çok sayıda kişiyi kurtardık. Ancak hayatını kaybedenler olabilir çünkü saldırı öncelikle otelin duvarına çarpan bir bombalı yüklü aracın patlatılmasıyla başladı. Operasyon sürüyor, ölü ve yaralı sayısı da bir süre sonra netleşecektir."

Saldırıyı El Kaide bağlantılı Eş Şebap örgütü üstlendi. Radikal gruba yakınlığıyla bilinen Somali Memo isimli internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Mücahitler, dinden dönmüş gruptan yetkililere sığınma veren Hotel Afrik önünde bir saldırı düzenledi." ifadeleri yer aldı.

Eş Şebap'ın bu ifadelerle "federal hükümet" ve orduyu kast ettiği belirtiliyor. Otelde kalan hükümet yetkilileri ve subaylar vardı.

Saldırının ardından otelin etrafı güvenlik çemberine alındı.

Gelecek ay, uzun süren parlamento ve başkanlık seçimlerin başlayacağı ülkede görev yapan yüzlerce Amerikan askerinin de çekileceği açıklanmıştı.

BBC
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