Son dakika haberleri | Somali'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında şiddetli patlama meydana geldi
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Son dakika haberleri | Somali'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında şiddetli patlama meydana geldi

13.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:24

Son dakika habere göre Doğu Afrika ülkesi Somali'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında şiddetli patlama meydana geldiği bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Somali'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında şiddetli patlama meydana geldiği bildirildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, başkent Mogadişu'da parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında, patlayıcı yüklü bir araç infilak ettirildi.

Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Son dakika haberleri | Somali'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında şiddetli patlama meydana geldi
Son dakika haberleri | Somali'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında şiddetli patlama meydana geldi
Son dakika haberleri | Somali'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında şiddetli patlama meydana geldi
Son dakika haberleri | Somali'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında şiddetli patlama meydana geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sadak Mohamed Mohamud

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