Son dakika haberleri... Somali'de "kayıp askerler" için soruşturma komisyonu kuruldu
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Son dakika haberleri... Somali'de "kayıp askerler" için soruşturma komisyonu kuruldu

Son dakika haberleri... Somali'de 'kayıp askerler' için soruşturma komisyonu kuruldu
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, Eritre'ye gönderilen askerlerin "kaybolduğu" iddialarını araştırmak için soruşturma komisyonu kurdu.

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, Eritre'ye gönderilen askerlerin "kaybolduğu" iddialarını araştırmak için soruşturma komisyonu kurdu.

Somali Hükümeti Sözcüsü Muhammed İbrahim Muallimu, yaptığı yazılı açıklamada, "Somali Federal Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, ebeveynlerinin Eritre'ye gönderilen askerlerden haber alamadıkları şikayetleri üzerine askerlerin nerede olduklarını araştırmak için bir komisyon kurdu." ifadesini kullandı.

Somalili ebeveynler, Eritre'ye asker olarak gönderilen oğullarından haber alamadıkları gerekçesiyle iki gündür başkent Mogadişu'da protesto düzenliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, Eritre'ye gönderilen Somalili askerler Etiyopya'nın Tigray bölgesinde savaşmak için Eritre birlikleriyle bu ülkeye konuşlandırıldı. Somali hükümeti ise Etiyopya'ya asker gönderdiği iddialarını yalanlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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