Son dakika haberleri | Somali'de iki saldırıda 6 kişi öldü

Somali'de iki farklı bölgede düzenlenen bomba ve havan topu saldırıları sonucu 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, Aşağı Cuba'nın Buula Haji bölgesinde su tankerinin geçişi sırasında el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Patlama, Beledweyne kentinde Afrika Birliği Somali Misyonuna (AMISOM) bağlı Cibuti askerlerinin üssüne düzenlenen hava topu saldırısından saatler sonra meydana geldi.

Havan topunun yerleşim yerine isabet etmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti.

Öte yandan Somali İstihbarat ve Güvenlik Ajansı, başkent Mogadişu'da yapılan operasyonda 12 Eş-Şebab militanının öldürüldüğünü duyurdu.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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