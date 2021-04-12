Son dakika haberleri: Somali'de hükümetin görev süresi 2 yıl daha uzatıldı
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Son dakika haberleri: Somali'de hükümetin görev süresi 2 yıl daha uzatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri: Somali'de hükümetin görev süresi 2 yıl daha uzatıldı

Bir son dakika haberine göre Somali Meclis Başkanı Muhammed Mursal Şeyh Abdurahman, alt mecliste yapılan oylamada mevcut hükümetin görev süresinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Somali Meclis Başkanı Muhammed Mursal Şeyh Abdurahman, alt mecliste yapılan oylamada mevcut hükümetin görev süresinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Somali'de günün erken saatlerinde Mogadişu İl Emniyet Müdürü Sadaq Omar Hassan yaptığı açıklamada, Somali Meclis üyelerinin 4 yıldır Somali Devlet Başkanı olan Muhammed Abdullahi Muhammed'in görev süresini uzatmasını engellemek için tek taraflı hareket ederek parlamentoyu askıya aldığını duyurmuştu. Açıklamasından dakikalar sonra İl Emniyet Müdürü Hassan, Somali Emniyet Müdürü Abdi Hijar tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama ile görevinden alınmıştı.

Yaşanan olayın ardından Somali Meclis Başkanı Muhammed Mursal Şeyh Abdurahman, Somali'nin alt meclisinde Devlet Başkanı Muhammed'in görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin oylama yapıldığını açıkladı. Meclis üyelerinin oylamasının Somali'de doğrudan seçimlerin düzenlenmeden önce ülkenin hazırlanmasına izin vermek adına gerçekleştirildiğini belirten Abdurahman, 149 üyenin öneriye "evet", 1 üyenin "hayır" oyu verdiğini ve 3 üyenin ise "çekimser" kaldığını ifade etti.

Öte yandan Senatör Ayub İsmail Yusuf yaptığı açıklamada, Somali alt meclisinin seçimlere karar verme yetkisi olduğunu belirtmişti. Muhalefetten Senatör İlyas Ali Hassan ise bu açıklamaya karşı çıkmıştı. Ayrıca görev süresinin sona ermesinin ardından Başkan Muhammed, istifa etmesi için artan baskı ile karşı karşıya kalmıştı.

Somali'de hükümet ve eyalet liderleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle seçimler yapılamazken, alınan kararın ardından Somali halkı 2 yıl içinde kendi temsilcilerini seçmek için sandığa gidecek. - MOGADİŞU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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