Son dakika haberleri... Somali'de hükümeti eleştirdiği için 3 yıl hapis cezası alan gazeteci affedildi
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Son dakika haberleri... Somali'de hükümeti eleştirdiği için 3 yıl hapis cezası alan gazeteci affedildi

22.03.2021 19:39 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:44
Son dakika haberleri... Somali'de hükümeti eleştirdiği için 3 yıl hapis cezası alan gazeteci affedildi

Son dakika haberi... Somali'de hükümeti eleştirdiği için 3 yıl hapis cezası alan gazeteci Kılwe Adan Farah'ın, Cumhurbaşkanlığı kararı ile affedildiği bildirildi.

Somali'de hükümeti eleştirdiği için 3 yıl hapis cezası alan gazeteci Kılwe Adan Farah'ın, Cumhurbaşkanlığı kararı ile affedildiği bildirildi.

Somali Ulusal Gazeteciler Birliği Genel Sekreteri Ömer Faruk Osman, AA muhabirine, af kararını memnuniyetle karşılandıklarını belirterek "Gazeteci Kilwe Adan Farah'ın herhangi bir suçu yoktu ve asla tutuklanmamalıydı. Kendisi sadece gazetecilik yaptığı için hedef alındı." açıklamasını yaptı.

Osman ayrıca gazetecilerin mahkemelerde yargılanmasının durdurulması gerektiğini savundu.

Puntland eyaletindeki hükümet karşıtı gösterilere katıldığı gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Farah, 17 Mart'ta 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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