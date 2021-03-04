Son dakika haberleri | Somali'de hükümet, Cumhurbaşkanı Muhammed Fermacu'ya karşı düzenlenecek gösterilere izin verdi
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Son dakika haberleri | Somali'de hükümet, Cumhurbaşkanı Muhammed Fermacu'ya karşı düzenlenecek gösterilere izin verdi

04.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:31
Son dakika haberleri | Somali'de hükümet, Cumhurbaşkanı Muhammed Fermacu'ya karşı düzenlenecek gösterilere izin verdi

Gelen son dakika haberlerine göre Somali hükümeti, muhalif cumhurbaşkanı adaylarının, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya karşı gösteri düzenlemesine izin verdiğini bildirdi.

Somali hükümeti, muhalif cumhurbaşkanı adaylarının, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya karşı gösteri düzenlemesine izin verdiğini bildirdi.

Muhalif cumhurbaşkanı adayları, 8 Şubat'ta görev süresi dolmasına rağmen koltuğunda kalmaya devam eden Fermacu'yu protesto etmek için cumartesi günü gösteri düzenlemeyi planlıyor.

Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, Fermacu'ya karşı düzenlenmesi planlanan gösterilere izin verildiği bildirildi.

Hükümetin, muhalif cumhurbaşkanı adaylarına protesto için Eng Yirisey Stadyumu'nu önerdiği ancak muhalefetin ısrarı sonucu gösterinin Cumhurbaşkanlığı Sarayına yakın bölge olan Daljirka Dahson'da yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

14 üyeden oluşan Cumhurbaşkanlığı Adayları Konseyi destekçilerinin 6 Mart'ta gösteri düzenlemesi planlanıyor.

Yönetim ve muhalefet arasındaki gerilim

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminin 8 Şubat'ta yapılamaması nedeniyle yönetim ve muhalefet arasında gerilim devam ediyor.

Cumhurbaşkanı, düzenlemeler konusunda muhalefetle uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle seçimin planlanan tarihte yapılamadığını savunmuş, muhalefet ise Fermacu'nun görevini devretmek istemediğini iddia etmişti.

Muhalif cumhurbaşkanı adayları, 25 Şubat'ta Başbakan Muhammed Hüseyin Roble ile bir araya gelerek, barışçıl gösteriler ve özgür bir seçim ortamının oluşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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