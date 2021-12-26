Son dakika haberleri! Somali'de güvenlik güçlerine bombalı saldırıda 4 kişi öldü
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 4 üst düzey güvenlik görevlisinin öldürüldüğü bildirildi.
Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 4 üst düzey güvenlik görevlisinin öldürüldüğü bildirildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, başkent Mogadişu'nun Daynile bölgesinde dün gece 4 üst düzey güvenlik görevlisini taşıyan aracın geçişi sırasında uzaktan kumandalı düzenekle bomba patlatıldı.
Patlamada söz konusu 4 üst düzey güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Patlama sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütü üstlendi.
AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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