Son dakika haberleri! Somali'de güvenlik güçlerine bombalı saldırıda 4 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberleri! Somali'de güvenlik güçlerine bombalı saldırıda 4 kişi öldü

Son dakika haberleri! Somali'de güvenlik güçlerine bombalı saldırıda 4 kişi öldü
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 4 üst düzey güvenlik görevlisinin öldürüldüğü bildirildi.

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Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 4 üst düzey güvenlik görevlisinin öldürüldüğü bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, başkent Mogadişu'nun Daynile bölgesinde dün gece 4 üst düzey güvenlik görevlisini taşıyan aracın geçişi sırasında uzaktan kumandalı düzenekle bomba patlatıldı.

Patlamada söz konusu 4 üst düzey güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Patlama sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütü üstlendi.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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