Son dakika haberleri... Somali'de eyalet başkanına düzenlenen bombalı saldırıda 2 asker öldü - Haberler

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Son dakika haberleri... Somali'de eyalet başkanına düzenlenen bombalı saldırıda 2 asker öldü

AA, Gökhan Kavak - Güncel
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Son dakika haberleri... Somali'de eyalet başkanına düzenlenen bombalı saldırıda 2 asker öldü

Son dakika haberi... Somali'de Putland eyaleti başkanının konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda iki askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'de Putland eyaleti başkanının konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda iki askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali Ulusal Televizyonunun haberine göre, ülkenin Putland Eyaleti Başkanı Said Deni'nin konvoyunu hedef alan bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda konvoydaki araçlarda bulunan iki asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.

Eyalet Başkanı Deni'nin ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Eş-Şebab, son haftalarda seçimlerin yapıldığı ülkede çok sayıda kentte bombalı saldırı düzenlemişti.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

bombalı saldırı, Somali, Asker, Güncel, Haberler

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