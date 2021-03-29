Son dakika haberleri... Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil öldü
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Son dakika haberleri... Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil öldü

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil öldü

Son dakika gündem haberi: Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu beş kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Komiser yardımcısının gözlüğünü çaldığı öne sürülen polis memuru intihar etti
Komiser yardımcısının gözlüğünü çaldığı öne sürülen polis memuru intihar etti

Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu beş kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Daynile bölgesi polis memuru Abukar Adan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'da yol kenarına döşenen bombanın infilak etmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Adan, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu beş kişinin yaşamını yitirdiğini, ölenlerin hepsinin sivil olduğunu kaydetti.

Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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