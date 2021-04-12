Son dakika haberleri: Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Somali'de Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Somali'de Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Juba bölgesi polis memuru Abdirahim Adan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Afmadov Havaalanı'nda görevli güvenlik güçlerini hedef aldığı bilgisini paylaştı.
Bombalı saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi.
Saldırıyı Eş-Şebab örgütü üstlendi.
Eş-Şebab, Somali'de güvenlik güçleri, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği binalarını hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak