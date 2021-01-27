Son dakika haberleri: Somali'de düzenlenen 3 ayrı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Somali'de düzenlenen 3 ayrı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

27.01.2021 21:29 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:32
Son dakika haberleri: Somali'de düzenlenen 3 ayrı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Somali'de düzenlenen 3 ayrı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Somali'de düzenlenen 3 ayrı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Middle Shabelle bölgesindeki askeri konvoyu hedef alan saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

Mogadişu'nun güneyindeki Bay bölgesindeki bir restorana düzenlenen bombalı saldırıda ise 1 asker öldü.

Başkent Mogadişu'da yol çalışması yapan işçileri taşıyan konvoyu hedef alan saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda 10 kişi de yaralandı.

Saldırıları terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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