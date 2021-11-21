Son dakika haberleri | Somali'de dün düzenlenen bombalı saldırıda bir gazeteci öldü, biri yaralandı

Somali'de Eş-Şebab terör örgütü tarafından bomba yüklü bir araçla düzenlenen bombalı saldırıda bir gazetecinin öldüğü, bir gazetecinin yaralandığı bildirildi.

Somali polisi, bombalı saldırının dün başkent Mogadişu'daki Güvenlik Bakanlığı önünde düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda, Somali devlet radyosu olan Radyo Mogadişu'nun Mogadişu Direktörü Abdiaziz Guled hayatını kaybetti.

Somali Ulusal Televizyonu (SNTV) çalışanı Sharmarke Warsame de saldırıda yaralandı.

Gazetecilere yönelik saldırıyı Eş-Şebab örgütü üstlendi.

Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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