Son dakika haberleri | Somali'de bombalı saldırı: 3 ölü
Son dakika gündem haberi: Doğu Afrika ülkesi Somali'nin başkenti Mogadişu'da sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Doğu Afrika ülkesi Somali'nin başkenti Mogadişu'da sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, saldırı, Garasbaley İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ali Jarere'nin konvoyunu hedef aldı.
Saldırıda, Jarere ve beraberindeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
Saldırıyla ilgili hükümetten resmi açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı