Son dakika haberleri | Somali'de bombalı saldırı: 3 ölü

Son dakika gelişmesine göre Doğu Afrika ülkesi Somali'de dün akşam saatlerinde askeri kontrol noktasına yakın bir yerde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Afrika ülkesi Somali'de dün akşam saatlerinde askeri kontrol noktasına yakın bir yerde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Somali Haber Ajansının (SONNA) haberinde, Aşağı Şabel bölgesi, Balcad ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2'si sivil, 1'i asker 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Haberde, 6'sı asker 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırı ile ilgili hükümetten resmi bir açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı