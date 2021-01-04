Son dakika haberleri | Somali'de bombalı saldırı: 3 ölü
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Son dakika haberleri | Somali'de bombalı saldırı: 3 ölü

04.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:56
Son dakika haberleri | Somali'de bombalı saldırı: 3 ölü

Son dakika gelişmesine göre Doğu Afrika ülkesi Somali'de dün akşam saatlerinde askeri kontrol noktasına yakın bir yerde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Afrika ülkesi Somali'de dün akşam saatlerinde askeri kontrol noktasına yakın bir yerde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Somali Haber Ajansının (SONNA) haberinde, Aşağı Şabel bölgesi, Balcad ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2'si sivil, 1'i asker 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Haberde, 6'sı asker 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırı ile ilgili hükümetten resmi bir açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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