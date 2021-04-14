Son dakika haberleri! Somali'de bombalı saldırı: 17 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberleri! Somali'de bombalı saldırı: 17 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Somali'de bombalı saldırı: 17 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber: Somali'de sivillerin bulunduğu bir minibüsün geçişi sırasında, daha önceden yola tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Somali'de sivillerin bulunduğu bir minibüsün geçişi sırasında, daha önceden yola tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Somali'nin Orta Shabelle bölgesinde sivillerin bulunduğu bir minibüsün geçişi sırasında daha önce yola döşenen bomba infilak etti. Somali Ulusal Ordusu (SNA) Komutanı Abshir Mohamed Mohammad, "Patlamada 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin de yaralandığını teyit edebiliriz" ifadelerini kullandı. Yaralılar başkent Mogadişu'ya sevk edilirken, saldırının gerçekleştirildiği yolu kullanan Somalili askerlerin hedef alındığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmezken, daha önce aynı noktada düzenlenen bombalı saldırıları terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti. - MOGADİŞU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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