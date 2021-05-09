Son dakika haberleri! Somali'de bir karakolun hedef alındığı intihar saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir karakolun hedef alındığı intihar saldırısında çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir karakolun hedef alındığı intihar saldırısında çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Somali Polis Sözcüsü Sadaq Adan Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'ya bağlı Waberi bölgesindeki karakola intihar saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Ali, "Saldırıda kaç kişinin öldüğünü söylemek daha erken ama çok sayıda olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu