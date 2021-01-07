Son dakika haberleri! Somali'de askeri konvoya bombalı saldırı: 7 ölü
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Son dakika haberleri! Somali'de askeri konvoya bombalı saldırı: 7 ölü

07.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:37
Son dakika haberleri! Somali'de askeri konvoya bombalı saldırı: 7 ölü

Edinilen son dakika haberine göre Somali'nin başkenti Mogadişu'nun Hodan ilçesinde sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 2'si asker 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun Hodan ilçesinde sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 2'si asker 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirinin güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, Mogadişu'nun Hodan ilçesinde, sabah saatlerinde komutan Mahad Abdurrahman'ı taşıyan askeri konvoya bombalı saldırı düzenlendi.

Komutan Abdurruhman'ın yara almadan kurtulduğu saldırıda 2'si asker 7 kişi öldü.

Olayla ilgili resmi açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bu arada Mogadişu Polis Sözcüsü Sadik Adan Dodishe'nin aracına dün düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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