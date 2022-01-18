Son dakika haberleri... Somali'de askeri kamp yakınlarında intihar eylemi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Somali'de askeri kamp yakınlarında intihar eylemi

Son dakika haberleri... Somali'de askeri kamp yakınlarında intihar eylemi
AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Somali'nin başkenti Mogadişu'da askeri kampa yakın bir lokantada düzenlenen intihar eyleminde en az 4 sivil hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da askeri kampa yakın bir lokantada düzenlenen intihar eyleminde en az 4 sivil hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Somalili polis memuru Abdifatah Hassan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin Wadajir bölgesindeki Somali askeri kampı yakınlarında bir intihar bombacısının kendini patlattığını söyledi.

Somali Ulusal Haber Ajansı (SONNA), patlamada en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını aktardı.

Görgü şahitlerinden Muhammed Abdi İbrahim, patlamanın ardından yardım isteyen çok sayıda yaralıyı gördüğünü belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

Polis Memuru, Mogadişu, İntihar, Somali, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title