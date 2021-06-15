Son dakika haberleri: Somali'de askeri eğitim merkezinde düzenlenen intihar saldırısında 10 asker öldü

Son dakika haberleri: Somali'de bir askeri eğitim merkezine düzenlenen intihar saldırısında 10 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'de bir askeri eğitim merkezine düzenlenen intihar saldırısında 10 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis yetkilisi Abdifatah Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının, başkent Mogadişu'nun Wadajir bölgesindeki General Dhagabadan askeri tesisinde sabah saatlerinde düzenlendiğini söyledi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, eğitim alan askerlerin arasında bulunan bir kişinin üzerindeki bombayı patlattığı saldırıda en az 10 asker öldü, çok sayıda asker yaralandı.

Saldırıdan Eş-Şebab terör örgütü sorumlu tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak