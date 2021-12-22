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Son dakika haberleri | Somali'de askeri birlikler arasındaki çatışmada ölü sayısı 10'a yükseldi

Son dakika haberleri | Somali'de askeri birlikler arasındaki çatışmada ölü sayısı 10'a yükseldi
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Somali'nin Puntland eyaletindeki özel askeri birliğin görevi başka bir birliğe devretmeyi reddetmesi üzerine çıkan çatışmada ölü sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Somali'nin Puntland eyaletindeki özel askeri birliğin görevi başka bir birliğe devretmeyi reddetmesi üzerine çıkan çatışmada ölü sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Puntland Eyaleti Güvenlik Bakanı Abdisamad Mohamed Galan, basına yaptığı açıklamada, dün, ABD'nin eğittiği ve terörle mücadele için kurulan Puntland Güvenlik Güçlerinin (PSF) görevi başka bir birliğe devretmeyi reddetmesi sonrası çatışma çıktığını duyurdu.

Galan, çıkan çatışmada en az 10 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşırken çatışmaların sonlanması için diyaloğa hazır olduklarını söyledi.

PSF üyelerinin, eyalet yönetimi tarafından komutanları Said Abdullahi Deni'nin görevden alınması kararına tepki göstermesi sonrası iki askeri birlik arasında dün çatışmalar başlamıştı.

Eyalet yönetimi ise PSF'nin son birkaç haftadır eyalette huzursuzluğa neden olduğunu ve sivillere zarar verdiğini savunuyor.

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AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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