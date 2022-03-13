Son dakika haberleri... Somali, 200 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğünü duyurdu - Haberler

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Son dakika haberleri... Somali, 200 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğünü duyurdu

AA - Tufan Aktaş - Güncel
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Son dakika haberleri... Somali, 200 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğünü duyurdu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Somali, terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlenen hava destekli operasyonda yaklaşık 200 örgüt üyesini öldürdüğünü duyurdu.

Somali, terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlenen hava destekli operasyonda yaklaşık 200 örgüt üyesini öldürdüğünü duyurdu.

Radyo Mogadişu'nun haberine göre, uluslararası ortaklarla Eş-Şebab'ın Galgadud bölgesindeki üslerinden birine operasyon yapan Somali ordusu 200 örgüt üyesini etkisiz hale getirdi.

Hareeri-Gubadle köyündeki operasyonda örgütün bazı yöneticilerinin de öldüğü kaydedildi.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

Eş Şebab, Somali, Terör, Güncel, Haberler

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