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Leblebi sonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda nefes borusuna leblebi kaçması sonucu oksijensiz kalan kadın hayatını kaybetti.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda nefes borusuna leblebi kaçması sonucu oksijensiz kalan kadın hayatını kaybetti.

Olay; saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Gülçiçek sokakta bulunan Sitede bulunan evde meydana geldi. Şenel Alptekin(56), evinde leblebi yemeğe başladı. Leblebilerden biri kadının nefes borusuna kaçtı. Nefessiz kalan kadın yere düşerek bayıldı. Olayı gören ailesi durumu 112'ye bildirdi. Kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi morga kaldırılan kadın, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Leblebi sonu oldu

Leblebi sonu oldu

Leblebi sonu oldu

Leblebi sonu oldu

Leblebi sonu oldu

Leblebi sonu oldu

Leblebi sonu oldu

Leblebi sonu oldu

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