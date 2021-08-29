Son dakika haberleri! Söke'de çıkan yangında ev küle döndü

Son dakika haberler: Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Serçin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin tespit edilebilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı