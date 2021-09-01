Son dakika haberleri | Söke'de anız yangını

Son dakika haberleri... Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Söke-Kuşadası kara yolu üzeri Granta mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez