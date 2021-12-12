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Son dakika haberleri | Sokaktaki silahlı saldırıda ağabey öldü, kardeşi yaralı

Son dakika haberleri | Sokaktaki silahlı saldırıda ağabey öldü, kardeşi yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ŞANLIURFA'da sokakta yürüdükleri sırada otomobille yanlarına gelen kişi ya da kişilerin silahlı saldırı düzenlediği Nihat Birgül (49) öldü, kardeşi Cemil Birgül (34) yaralandı.

ŞANLIURFA'da sokakta yürüdükleri sırada otomobille yanlarına gelen kişi ya da kişilerin silahlı saldırı düzenlediği Nihat Birgül (49) öldü, kardeşi Cemil Birgül (34) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Halepçibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Nihat ve Cemil Birgül kardeşler, yanlarına yaklaşan otomobilden inen kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. İki kardeş kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar ise otomobille kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastananesi'ne kaldırılan yaralılardan Nihat Birgül, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin kimliğinin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.


Son dakika haberleri | Sokaktaki silahlı saldırıda ağabey öldü, kardeşi yaralı

Son dakika haberleri | Sokaktaki silahlı saldırıda ağabey öldü, kardeşi yaralı

Son dakika haberleri | Sokaktaki silahlı saldırıda ağabey öldü, kardeşi yaralı

Son dakika haberleri | Sokaktaki silahlı saldırıda ağabey öldü, kardeşi yaralı

Son dakika haberleri | Sokaktaki silahlı saldırıda ağabey öldü, kardeşi yaralı

Son dakika haberleri | Sokaktaki silahlı saldırıda ağabey öldü, kardeşi yaralı

Son dakika haberleri | Sokaktaki silahlı saldırıda ağabey öldü, kardeşi yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Son Dakika Haberleri

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