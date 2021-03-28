Son dakika haberi... GAZİANTEP Sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı Ayşe Naz, öldü
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Son dakika haberi... GAZİANTEP Sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı Ayşe Naz, öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı Ayşe Naz, öldüGAZİANTEP'te, sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Ayşe Naz Güçyetmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı Ayşe Naz, öldü

GAZİANTEP'te, sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Ayşe Naz Güçyetmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur K. yönetimindeki 02 FK 919 plakalı otomobil, virajı alamayıp, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önce aydınlatma direğine ardından da sokakta oynayan Ayşe Naz Güçyetmez'e çarptı. Duvara çarparak duran otomobilin altında kalan küçük Ayşe Naz'ı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayşe Naz, ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan Ayşe Naz Güçyetmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Küçük Ayşe Naz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Uğur K ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi... GAZİANTEP Sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı Ayşe Naz, öldü
Son dakika haberi... GAZİANTEP Sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı Ayşe Naz, öldü
Son dakika haberi... GAZİANTEP Sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı Ayşe Naz, öldü
Son dakika haberi... GAZİANTEP Sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı Ayşe Naz, öldü
Son dakika haberi... GAZİANTEP Sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı Ayşe Naz, öldü
Son dakika haberi... GAZİANTEP Sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı Ayşe Naz, öldü
Son dakika haberi... GAZİANTEP Sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı Ayşe Naz, öldü
Son dakika haberi... GAZİANTEP Sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı Ayşe Naz, öldü
Son dakika haberi... GAZİANTEP Sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı Ayşe Naz, öldü
Son dakika haberi... GAZİANTEP Sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı Ayşe Naz, öldü
Son dakika haberi... GAZİANTEP Sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı Ayşe Naz, öldü
Son dakika haberi... GAZİANTEP Sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı Ayşe Naz, öldü
Son dakika haberi... GAZİANTEP Sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı Ayşe Naz, öldü
Son dakika haberi... GAZİANTEP Sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı Ayşe Naz, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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