Son dakika haberleri! Sokakta ölen babasına son bir kez baktı
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Son dakika haberleri! Sokakta ölen babasına son bir kez baktı

Son dakika haberlerine göre İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Hikmet Akgün (72) henüz belirlenemeyen bir nedenle sokakta fenalaşması sonucu yaşamını yitirdi.

Son dakika haberleri! Sokakta ölen babasına son bir kez baktı
18.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:59

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Hikmet Akgün (72) henüz belirlenemeyen bir nedenle sokakta fenalaşması sonucu yaşamını yitirdi. Babasının öldüğünü duyan Fevzi Akgün'ün, son bir kez babasına baktığı anlar yürek burktu. 

Bir süre önce Manisa'dan Bayraklı ilçesine bağlı Soğukkuyu Mahallesi'nde oturan oğlu Fevzi Akgün'ün yanına gelen Hikmet Akgün, bugün sabah 06.00 sıralarında evden çıktı. Akgün, sokakta yürüdüğü sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaşarak yere yığıldı. Akgün'ü yerde yatarken gören mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akgün'ün yaşamını yitidiğini belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri olay yerine şerit çekti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Akgün'ün elinde telefon olması dikkat çekti. Mahalle sakinlerinin polise verdiği ifadeye göre, Hikmet Akgün yürüdüğü sırada fenalaştığı, kaldırımın üzerine uzandığı, kendini gören mahalle sakininden bir bardak su istediği ve telefonu ile oğlu Fevzi Akgün'ü aramasını talep ettiğini söylediği öğrenildi. BABAYA SON BAKIŞ 

Öte yandan, babasının öldüğünü duyan Fevzi Akgün, olay yerine geldiğinde büyük bir şok yaşadı. Fevzi Akgün'ün, üstü örtülü olan babasının yüzünü açarak son bir kez baktığı anlar ise yürek burktu. Hikmet Akgün'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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