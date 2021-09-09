Son dakika haberleri... Sokakta kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Sokakta kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Sokakta kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sokak ortasında kalp krizi geçirerek yere yığılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sokak ortasında kalp krizi geçirerek yere yığılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Kalpaklıoğlu caddesi üzerinde meydana gelen olayda Ş.K. (76), yolda yürüdüğü esnada aniden yere yığıldı. Yere yığılan Ş.K.'ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri Ş.K.'nın ilk müdahalede kalp krizi geçirdiğini tespit ederken, polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridine aldı. Hastaneye götürülmek üzere ambulansa konulan Ş.K., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika haberleri... Sokakta kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Sokakta kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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