Son dakika haberleri! Sokaklar boş kaldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda hakim olan sakinlik Ordu, Halit Paşa, Fevzi Paşa ve 13 Şubat caddelerinde hakim olan sakinlik ERZİNCAN - - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuldu.