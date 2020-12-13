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Son dakika haberleri! Sokaklar boş kaldı

13.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:05

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda hakim olan sakinlik Ordu, Halit Paşa, Fevzi Paşa ve 13 Şubat caddelerinde hakim olan sakinlik ERZİNCAN - - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuldu.

Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda hakim olan sakinlik

Ordu, Halit Paşa, Fevzi Paşa ve 13 Şubat caddelerinde hakim olan sakinlik ERZİNCAN - - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuldu.

Son dakika haberleri! Sokaklar boş kaldı
Son dakika haberleri! Sokaklar boş kaldı
Son dakika haberleri! Sokaklar boş kaldı
Son dakika haberleri! Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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