Son dakika haberleri... Sokaklar boş kaldı
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Son dakika haberleri... Sokaklar boş kaldı

13.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:31

Son dakika haberi: Kayseri'de boş meydan, cadde ve yollar Polis ekiplerinin denetimleri KAYSERİ - Kayseri'de, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kayseri'de boş meydan, cadde ve yollar

Polis ekiplerinin denetimleri KAYSERİ - Kayseri'de, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Son dakika haberleri... Sokaklar boş kaldı
Son dakika haberleri... Sokaklar boş kaldı
Son dakika haberleri... Sokaklar boş kaldı
Son dakika haberleri... Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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Son dakika haberi! Sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi! Sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi... Sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi... Sokaklar boş kaldı
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