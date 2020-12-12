GAZİANTEP/KİLİS - Sokaklar boş kaldı
12.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:23
Gaziantep'te boş kalan sokak ve caddeler Kilis'te boş kalan sokak ve caddeler GAZİANTEP/KİLİS - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuldu.
Gaziantep'te boş kalan sokak ve caddeler
Kilis'te boş kalan sokak ve caddeler GAZİANTEP/KİLİS - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş