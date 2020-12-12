GAZİANTEP/KİLİS - Sokaklar boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

GAZİANTEP/KİLİS - Sokaklar boş kaldı

12.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:23

Gaziantep'te boş kalan sokak ve caddeler Kilis'te boş kalan sokak ve caddeler GAZİANTEP/KİLİS - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuldu.

Gaziantep'te boş kalan sokak ve caddeler

Kilis'te boş kalan sokak ve caddeler GAZİANTEP/KİLİS - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuldu.

GAZİANTEP/KİLİS - Sokaklar boş kaldı
GAZİANTEP/KİLİS - Sokaklar boş kaldı
GAZİANTEP/KİLİS - Sokaklar boş kaldı
GAZİANTEP/KİLİS - Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

İlgili Haberler

Son dakika haber! GAZİANTEP - İslahiye'de sokaklar boş kaldı
Son dakika haber! GAZİANTEP - İslahiye'de sokaklar boş kaldı
Gaziantep'te tarihi yerler boş kaldı
Gaziantep'te tarihi yerler boş kaldı
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Demet Akalın Defne Samyeli Caner Cindoruk
Spor Sörloth Pierre Webo Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız Türk Ateş Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GAZİANTEP/KİLİS - Sokaklar boş kaldı - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 10:23:38. #1.15#
title