Son dakika haberleri | Sokaklar boş kaldı
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Son dakika haberleri | Sokaklar boş kaldı

06.12.2020 10:18 | Son Güncelleme: 06.12.2020 10:23

Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Bitlis'te sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Bitlis'te sessizlik hakim oldu.

Ülke genelinde cuma günü 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin sokakları boş kaldı.

Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirerek dışarı çıkanların izin belgelerini kontrol etti.

Son dakika haberleri | Sokaklar boş kaldı
Son dakika haberleri | Sokaklar boş kaldı
Son dakika haberleri | Sokaklar boş kaldı
Son dakika haberleri | Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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