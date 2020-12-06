Son dakika haberleri | Sokaklar boş kaldı
06.12.2020 10:18 | Son Güncelleme: 06.12.2020 10:23
Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Bitlis'te sessizlik hakim oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Bitlis'te sessizlik hakim oldu.
Ülke genelinde cuma günü 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin sokakları boş kaldı.
Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirerek dışarı çıkanların izin belgelerini kontrol etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur