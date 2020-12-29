Son dakika haberleri... Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
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Son dakika haberleri... Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

29.12.2020 18:22 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:27
Son dakika haberleri... Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da, bir şahsın sokak ortasında silahlı saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, bir şahsın sokak ortasında silahlı saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesinde 2512 Sokak yakınlarında yolda yürüyen M.Ş., isimli kişi, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bacağından vurularak yaralanan M.Ş., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Meydana gelen olay sonrası kimliği belirsiz şahıs olay yerinden hızla kaçarken polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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