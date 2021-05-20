Son dakika haberleri | Sokak ortasında silahlı çatışma kamerada
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Son dakika haberleri | Sokak ortasında silahlı çatışma kamerada

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Sokak ortasında silahlı çatışma kamerada Silahlı kavga anı kamerada Kars'ta bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan silahlı kavga da 2 kişi yaralandı.

Sokak ortasında silahlı çatışma kamerada

Silahlı kavga anı kamerada

KARS - Kars'ta bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan silahlı kavga da 2 kişi yaralandı. Silahlı kavga anı cep telefonuyla kaydedildi.

Olay saat 11.30 sularında merkez Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında önceden husumet bulunan 2 kişi caddede karşılaşınca silahlar çekildi. Pompalı tüfek ve silahların ateşlendiği kavgada kavgaya karışan tarafların 2'si de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, kavganın büyümesini polisin müdahalesi önledi.

Atatürk Caddesi'nde silahların ateşlendiği kavga cep telefonuyla anbean kaydedildi. Cep telefonuna yansıyan kavga anı kısa süreli paniğe neden oldu.

Öte yandan polisin soğuk kanlı olması ve olaya anında müdahale etmesi kavganın daha da büyümesini engelledi. Kavga karışan ve isimleri öğrenilemeyen yaralıların kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri | Sokak ortasında silahlı çatışma kamerada
Son dakika haberleri | Sokak ortasında silahlı çatışma kamerada
Son dakika haberleri | Sokak ortasında silahlı çatışma kamerada
Son dakika haberleri | Sokak ortasında silahlı çatışma kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu

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