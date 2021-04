Son dakika haberleri: Sokak ortasında öldüresiyle dövüldü

Son dakika haberi... Adıyaman'da bir kişi aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı ve beraberindeki şahıslar tarafından sokak ortasında öldüresiye dövüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre mahallesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde A.S., isimli kişinin önü, aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı ile beraberindeki bir grup şahıs tarafından kesildi. İş meselesinden dolayı çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Hastane önünde tekmelenip yumruklanan A.S., kanlar içerisinde yere yığıldı. A.S.'nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.S., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri A.S.'yi öldüresiye döven iş arkadaşı ile beraberindeki şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı