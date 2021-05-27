Son dakika haberleri: Sokak ortasında komşusunu öldüren zanlı yakalandı
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Son dakika haberleri: Sokak ortasında komşusunu öldüren zanlı yakalandı

Son dakika haberleri: Sokak ortasında komşusunu öldüren zanlı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Mersin'de alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada, sokak ortasında komşusunu öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada, sokak ortasında komşusunu öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'nde Müslüm Pater (27) ile Sait K. (27) arasında, geçmişe dayalı alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. İki komşu arasında bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, sol üst göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan Müslüm Peter, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli ise suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçtı.

Bunun üzerine çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahsın bulunduğu adresi tespit edilen ekipler, yaptığı operasyonla cinayet zanlısını kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi. - MERSİN

Son dakika haberleri: Sokak ortasında komşusunu öldüren zanlı yakalandı
Son dakika haberleri: Sokak ortasında komşusunu öldüren zanlı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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