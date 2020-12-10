Son dakika haberleri... Sokak ortasında kadına şiddet kamerada

AYDIN'ın Didim ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, tartıştığı kadını sokak ortasında dövdü. Şiddet olayı güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan kendisine müdahale etmek isteyen bir kişiyle de tartıştı.

Olay, dün ilçedeki bir sokakta meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, kimlikleri belirsiz kadın ile erkek tartışıyor. Tartışma sırasında kadın bir ağacın altına oturuyor. Erkek ise kadına vurmaya başlıyor. Olayı gören bir kişi ise duruma müdahale etmek istiyor. Bunun üzerine 2 erkek arasında tarışma çıkıyor. Kısa süreli tartışma sonunda kadın, kendisine şiddet uygulayan erkek ile yürüyerek, görüntüden çıkıyor. Şiddet olayıyla ilgili Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ise herhangi bir şikayetin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN