Son dakika haberleri: Sokak ortasında fenalaşıp, öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Sokak ortasında fenalaşıp, öldü

Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Sokak ortasında fenalaşıp, öldü

Son dakika haberine göre ANTALYA'da İsmail Demir (64), sokakta yürüdüğü sırada fenalaşarak yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da İsmail Demir (64), sokakta yürüdüğü sırada fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 27 sokak üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde sokakta yürüyen İsmail Demir, bir anda fenalaşarak apartmanın duvarına yaslandı. Bir süre sonra tekrar hareket etmek isteyen Demir, yığılıp kaldı. Demir'in düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme polisleri çağrıldı. Ekiplerin incelemesinin ardından Demir'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Son dakika haberleri: Sokak ortasında fenalaşıp, öldü

Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Joe Biden Murat Kurum Adnan Menderes
Magazin Demet Akalın Yıldız Tilbe Amelia Hamlin Kenan İmirzalıoğlu
Spor Muslera Fatih Terim Lionel Messi Stefan Kuntz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Alex Teixeira
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Sokak ortasında fenalaşıp, öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 21:46:53. #1.11#