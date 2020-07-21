Son dakika haberleri | Sokak ortasında darbetti, müdahale edenlere 'sana ne' dedi (3) Son dakika haberine göre SERBEST BIRAKILDIErzurum'da, 19 Temmuz günü sokak ortasında, dini nikahlı eşi Kübra T.'yi (23), darp eden ve görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine gözaltına alınan Volkan B.

SERBEST BIRAKILDI

Erzurum'da, 19 Temmuz günü sokak ortasında, dini nikahlı eşi Kübra T.'yi (23), darp eden ve görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine gözaltına alınan Volkan B. (40), sevk edildiği adliyede, Sulh Ceza Hakimliği'nce 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol getirilerek, salıverildi. Volkan B.'nin ifadesinde, Kübra T. ile 2,5 yıldır birlikte olduklarını, olay günü aralarında tartıştıklarını anlatarak, suçlamaları kabul etmedi.Şikayetçi olmayan Kübra T.'nin (21) ise 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Olay günü hastaneye kontrole giden Kübra T.'nin ifadesinde, "Volkan'ı kızdırmak için bebeği aldırdığımı söyledim ama aldırmadım. O da sinirlendi. Şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA