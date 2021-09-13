Sokak operasyonlarında 1 haftada 3 bin 322 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 74 ilde uygulanan 'Sokak' operasyonları kapsamında 1 hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 322 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 74 ilde düzenlediği 'Sokak' operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 322 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda 538 kilogram eroin, 217 kilogram esrar, 21 kilogram bonzai, 28 kilogram metamfetamin, 700 kök kenevir bitkisi, 6 bin adet sentetik ecza, 2 bin adet ecstasy, 14 kilogram skunk, 2 kilogram afyon sakızı, 42 adet tabanca/tüfek ve 168 bin 462 TL ele geçirildi.

(Ali Nargüner/İHA)

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