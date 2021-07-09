Son dakika haberleri... Sokak köpeklerinin gençlere saldırdığı anlar kamerada
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Son dakika haberleri... Sokak köpeklerinin gençlere saldırdığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Sokak köpeklerinin gençlere saldırdığı anlar kamerada Kars'ta bir grup gence saldıran sokak köpeklerinin saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Sokak köpeklerinin gençlere saldırdığı anlar kamerada

KARS - Kars'ta bir grup gence saldıran sokak köpeklerinin saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Kars'ta gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Birlikte eve giden bir grup gence, Faikbey Caddesi üzerinde sürü halinde dolaşan sokak köpekleri saldırdı. Sokak köpeklerinin saldırısından kurtulmak için gençler bir iş yerinin önünde bulunan sandalyeleri kullandı.

Faikbey Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde köpeklerin saldırı anı yer alıyor.

Son dakika haberleri... Sokak köpeklerinin gençlere saldırdığı anlar kamerada
Son dakika haberleri... Sokak köpeklerinin gençlere saldırdığı anlar kamerada
Son dakika haberleri... Sokak köpeklerinin gençlere saldırdığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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