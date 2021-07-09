Son dakika haberleri... Sokak köpeklerinin gençlere saldırdığı anlar kamerada

Gelen son dakika haberine göre Sokak köpeklerinin gençlere saldırdığı anlar kamerada Kars'ta bir grup gence saldıran sokak köpeklerinin saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.