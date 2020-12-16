Son dakika haberleri | Sokak kısıtlamasında kontrol noktasında polise saldıran 4 kişiye gözaltı (2)
16.12.2020 19:24 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:29
Son dakika haberine göre 4 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDIAnkara'da, sokak kısıtlamasını ihlal edip, kontrol noktasında kimlik soran polislere saldırarak hakarette bulunan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Ankara'da, sokak kısıtlamasını ihlal edip, kontrol noktasında kimlik soran polislere saldırarak hakarette bulunan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı