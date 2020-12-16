Son dakika haberleri | Sokak kısıtlamasında kontrol noktasında polise saldıran 4 kişiye gözaltı (2)
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Son dakika haberleri | Sokak kısıtlamasında kontrol noktasında polise saldıran 4 kişiye gözaltı (2)

16.12.2020 19:24 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:29
Son dakika haberleri | Sokak kısıtlamasında kontrol noktasında polise saldıran 4 kişiye gözaltı (2)

Son dakika haberine göre 4 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDIAnkara'da, sokak kısıtlamasını ihlal edip, kontrol noktasında kimlik soran polislere saldırarak hakarette bulunan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Ankara'da, sokak kısıtlamasını ihlal edip, kontrol noktasında kimlik soran polislere saldırarak hakarette bulunan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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